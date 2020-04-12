Sokağa çıkma yasağının 2. günü: İstanbul'un meydanları ve yolları yine boş kaldı

Salgın tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününe girildi. İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü.

Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Metrobüs durakları ve otobüs durakları işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

İstanbul’daki kalabalık meydanlardan Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarı da günü boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00’da sona erecek.