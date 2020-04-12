Soylu, yasak öncesi yaşanan izdihamı değerlendirdi: Eleştirileri de hakaretleri de kabul ettim

Sokağa çıkma yasağının ilan edilme şekline yönelik eleştirileri değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eleştirileri de hakaretleri de kabul ettim" dedi. Soylu, marketlerde yaşanan izdiham içinse "Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini takiben yaşanan izdiham nedeniyle eleştiri oklarının yöneltildiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'özeleştiride' bulundu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Soylu, "Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır. Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" dedi.

'Bunu öngörmedim'

Diğer ülkelerdeki örnekleri incelediklerini belirten, "O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik . Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları '23.59’da ilan etseydiniz' diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi" ifadesini kullandı.

Bu sürede dışarıda yaşanan izdihamı değerlendiren Süleyman Soylu, "Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

'Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak risk olacaktı'

Soylu, "Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır" dedi.

Öte yandan Soylu, sokağa çıkma yasağının hafta içine sarkmayacağını söyledi.