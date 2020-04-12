Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Can ve mal kaybı yaşandığına dair bir bilgi verilmedi.