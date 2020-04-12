Kalın'dan kredi iddialarına yanıt: IMF diye bir gündemimiz yok

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi isteyeceği iddialarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "IMF diye bir gündemimiz yok. Bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" dedi. Kalın, yeni bir sokağa çıkma yasağı ilanı içinse, "Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye salgın nedeniyle yeniden IMF'nin kapısını çalacak" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

CNN Türk'te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Kalın, "Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kalın, "Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum . Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti" dedi.

IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen de geçen ay, "Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil" açıklamasında bulunmuştu.

'Gerekli tedbirler mutlaka alınacak'

Öte yandan İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağına da değindi. Kalın, "Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Cuma günü kargaşa oldu. Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak" dedi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor" diye konuştu.

Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak 'bu tarihte biter' diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Sağlık altyapımız virüse karşı çok güçlü."