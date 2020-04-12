MEB'den uzaktan eğitimde yeni hizmet: Merak Gıdıklayan Sorular

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sürecinde çocukların merak duygusunu canlı tutmak için 'Merak Gıdıklayan Sorular' serisini başlattı. Bu seriyle, 'Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?', 'Balıkların kulakları var mıdır?', 'Yıldızlar nasıl kayar?' ve 'Ahtapotların kaç kolu vardır?' gibi sorular yanıt buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan çocuklar için yeni bir hizmeti devreye soktu. Bakanlık, bu dönemde çocukların öğrenme isteğini artırmak, öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek ve velilere de destek olmak adına TRT EBA TV kanallarına yeni içerikler hazırladı.

Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın 'tanitim@meb.gov.tr' adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular MEB tarafından yanıtlandı.

Yüzlerce soru yanıtlandı

Kapsamlı alan araştırmasının ardından bilimsel ya da teknik cevapların çocukların diline ve öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlanan videolar, 'Merak Gıdıklayan Sorular' serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yayımlanmaya başladı.

Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görsellerle kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

Bu kapsamda, 'Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?', 'Balıkların kulakları var mıdır?', 'Yıldızlar nasıl kayar?', 'Ahtapotların kaç kolu vardır?' gibi yüzlerce soruya yanıt verildi.

MEB uzmanlarının, bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.

Ziya Selçuk çağrı yapmıştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımızın merak ettiği bunun gibi yüzlerce soruyu ve cevaplarını TRT EBA TV kanallarında veriyoruz. Çocuklarınızın merak ettikleri soruları tanitim@meb.gov.tr adresine iletin, çocuklarımız için cevaplarını TRT EBA TV kanallarında verelim" çağrısında bulunmuştu.