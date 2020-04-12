Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum

- Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır.

- Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancının serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum.

- Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.