Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi: Ben gariban adamım, bu seferlik affedin, yaşasın cumhurbaşkanımız

Kayseri'de sokağa çıkma yasağında yol boyunca karton ve çarşafla gizlenmeye çalışan vatandaş, "Ben gariban adamım, bu seferlik affedin, yaşasın cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı 15 Temmuz Caddesi'nde ekmek aldıktan sonra evine dönen Mehmet Doğan, polis ekiplerine yakalanmamak için ilginç bir yöntem denedi. Cadde üzerinde elinde karton ve üzerine giydiği çarşaf ile yürüyen Mehmet Doğan, her araç gördüğünde yere çömelerek karton ile kendisini gizlemeye çalıştı.

Doğan ayrıca, uygulama yapan polis ekiplerine "Ben garip adamım, bu seferlik beni affetsinler. Yaşasın cumhurbaşkanımız. Covid-19'dan kurtulmak için kafamı kazıttım. İnşallah bu beladan kurtulacağız" diye konuştu.