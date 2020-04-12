"Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah Milletimizi korusun... Saygılarımla Süleyman Soylu

"Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti: Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın https://t.co/gdCWSDyPYv pic.twitter.com/V4N3yOYanj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’ndan istifasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanı’nın tek başına karar alamadığı gibi. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum."

Soylu'nun istifasına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan değerlendirme: Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum https://t.co/8JjperuVPt pic.twitter.com/p4RlxWtYG6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2020

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