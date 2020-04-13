İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını duyan vatandaş intihara kalkıştı

Rize’nin Pazar ilçesinde bir kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiğini duyunca 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Rize'nin Pazar ilçesinde saat 23.00 sıralarında F.Y. isimli vatandaş, haberlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca ilçe merkezindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı.

Olayı gören çevre sakinleri güvenlik güçlerine haber verince polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olay yerine itfaiye de çağrıldı.

Rize'de Soylu'nun istifa ettiğini duyan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu: Polis 'istifası kabul edilmedi, in aşağı' diyerek ikna etti https://t.co/M75CwQoJtS pic.twitter.com/o1LelgvkZq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2020

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İtfaiye ekiplerinin merdiveni uzatmasıyla F.Y. intihar etmemesi noktasında ikna edilmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin kendisine ‘Soylu’nun istifa etmediğini’ söylemesi üzerine F. Y. ikna olarak itfaiye eri ve polis memuru tarafından itfaiyenin sepetine alınarak aşağıya indirildi.

Olayın şokunu atlatamayan annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.