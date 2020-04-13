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01:25 13 Nisan 2020
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    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisinde düzenlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programında yerli otomobil tanıtıldı.

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

    © AA / Raşid Necati Aslım
    Türkiye
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edildi.

    TOGG mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye'ye ait, doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye'nin Otomobili, tasarım sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamladı.

    Otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine dönüşümüne öncülük ederek Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan TOGG, EUIPO'ya yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı.

    Geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte, TOGG araçlarının tasarımlarının üçüncü şirketler tarafından tamamen ya da kısmen kopyalanmasının önüne geçildi.

    Öte yandan, TOGG'un askı sürecindeki Asya ve Amerika'daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. 

    Tasarım, 150 bin saatlik çalışma ile ortaya çıktı

    Türkiye'nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.

    Tasarım süreci kapsamında Türkiye'den ve dünyadan toplam 18 tasarım evi, TOGG'un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı.

    TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı aldı.

    Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle otomobil satın alma davranışları araştırması gerçekleştirildi.

    Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzu, belirlenen 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması sürecine geçildi.

    Dünyada kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu

    Tasarım evi yarışması 4 aşamalı olarak toplam 6 ay sürdü. Bu süreçte 100'ün üzerinde farklı tema değerlendirildi ve tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine geribildirim olarak bildirildi.

    Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildi.

    Ortaya çıkan sonuç ayrıca TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildi.

    Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyi tasarım evlerinden biri olan Pininfarina iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi.

    Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG Tasarım Ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye'de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

    Selçuklu esintileri kültür mirasıyla bağını vurguluyor

    Modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenilen Türkiye'nin Otomobili'nin; yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle lale figürleri işlendi.

    Selçuklu dönemi esintileri, Türkiye'nin Otomobili'nin coğrafyanın kültür mirasıyla olan bağını vurguluyor.

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