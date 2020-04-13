İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Türkiye'nin farklı kentlerinden destek geldi

Bakan Soylu'nun evinin önünde slogan

Soylu'nun istifasının reddedilmesinin ardından İstanbul'da olduğu gibi Ankara’da da vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak alkış tuttu.

Bir grup vatandaş ise konvoy oluşturarak Bakan Soylu’nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını açarak İstiklal Marşı okudu.

'Terörden öleceğimize koronadan ölürüz'

Kahramanmaraş'tasokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde konvoy oluşturdu. Bir sürücü, "Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.