İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Türkiye'nin farklı kentlerinden destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmemesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmemesini İstanbul'da vatandaşlar alkışlarla karşıladı https://t.co/1K5yw5xyTk pic.twitter.com/DCoL14PqiD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2020
Bakan Soylu'nun evinin önünde slogan
Soylu'nun istifasının reddedilmesinin ardından İstanbul'da olduğu gibi Ankara’da da vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak alkış tuttu.
Bir grup vatandaş ise konvoy oluşturarak Bakan Soylu’nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını açarak İstiklal Marşı okudu.
'Terörden öleceğimize koronadan ölürüz'
Kahramanmaraş'tasokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde konvoy oluşturdu. Bir sürücü, "Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek olmak isteyen kamyoncular, sokağa çıkma yasağı biter bitmez araçları ile şehir turu attılar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı almasının ardından Bakan Soylu’ya Türkiye genelinde görevde kalması yönünde destek mesajları yağdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ülkeye çok şey kattığını ifade eden kamyon sürücüsü Hakan Avcıl, "Bir karar aldık aramızda, sokağa çıkma yasağının bitmesini bekledik. Sosyal mesafeyi koruyarak, kimseye zarar vermeden 10-15 arkadaş birleşerek bir tur attık” dedi.
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