Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır, aynı gemideyiz

Perinçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır."
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 12, 2020
Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz.
Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır.
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