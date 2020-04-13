Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır, aynı gemideyiz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesinin ülke güvenliği için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Perinçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır."

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır.

Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz.

Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 12, 2020

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