Sokağa çıkma yasağı sona erdi: Araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden çok az sayıda araç geçtiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Vatandaşların evde kalmasıyla normal zamanlarda haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

10 Nisan'da gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen yasak sonrası vatandaşlar marketlere, fırınlara ve pazarlara koşmuş, bazı bölgelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenmişti. 1980 darbesi sonrası ilk defa alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşananlar Koronavirüs'ün yayılması endişesine sebep olmuş, tepkiler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararı açıklamıştı.

Soylu'nun 12 Nisan akşamı açıkladığı istifa kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedilmişti.