Barlas: Türkiye bir pandemiye hazırlıklıydı, derken kısmette 'koronavirüs' çıktı bahtımıza

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 'Pandemiye hazırlıklı olduğunu' söyledi. Barlas, "Bu hazırlık influenzaya karşı yapılmıştı, derken kısmette 'koronavirüs' çıktı bahtımıza" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 12 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'pandemi genelgesini' hatırlattığı yazısında, "Türkiye bir pandemiye hazırlıklıydı. Ama bu hazırlık 'İnfluenza'ya karşı yapılmıştı. Derken kısmette 'Koronavirüs' çıktı bahtımıza" ifadelerini kullandı.

Barlas, yazısında ayrıca devletin çok hızlı kararlarla koronavirüse karşı önlemler aldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her duruma karşı hazırlıklı olduğunun bir kanıtı değil mi bu genelge?" dedi.