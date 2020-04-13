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09:02 13 Nisan 2020
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    Galatasaray'dan koronavirüs önlemi: Maaşını indir, imzayı at

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    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını futbol kulüplerini de mali olarak derinden sarsarken, Galatasaray'da önemli bir karar daha alındı. Buna göre, kulübün içerisine girdiği mali kriz nedeniyle Ryan Donk'tan maaşında indirime gitmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de mali olarak derinden sarsarken, Galatasaray'da önemli bir karar daha alındı. Futbol sezonunun durduğu ve kulüplerin neredeyse hiç gelir elde edemediği süreçte planların revize edildiği sarı kırmızılılarda bu hafta içinde futbolcular ve profesyoneller ile indirime gitmek adına masaya oturulacak.

    Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bu sezon Galatasaray forması ile beklenenin üzerinde ortaya koydukları performans ile yeni sözleşme ve maaşlarına artış yapılması planlanan futbolcuların durumları da süreç nedeniyle durduruldu.

    Şimdi 'fedakarlık' zamanı

    Sözleşme iyileştirme hamlelerinin resmen askıya alınmasıyla birlikte Galatasaray'da bu durumdan en çok etkilenecek oyuncuların başında Ryan Donk geliyor. Sarı kırmızılılarda istenmeyen adamken 2017-18'in ortasında Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte takımın en önemli unsuru olan Hollandalı futbolcunun mukavelesi sezon sonu bitiyor. Asıl bölgesi ön libero olması rağmen orta sahada, stoperde, sağ bekte hatta forvette dahi görev yapan tecrübeli futbolcu ile devam etmek isteyen sarı kırmızılılar normal şartlarda iyileştirme planlanan Donk'dan 'fedakarlık' yapmasını isteyecek.

    Kazancı yüzde 30 düşecek

    Bir önceki sözleşmesinde olduğu gibi yine 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulunacak olan Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcudan ücretinde indirim talep edecek. Donk bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret alırken 20 lig ve 6 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak 300 bin Euro daha almaya hak kazandı. Puan başı 5 bin Euro'luk primler hariç 2 milyon 195 bin Euro kazanan Ryan Donk'a 1.5 milyon Euro teklif edilmesi bekleniyor. Donk'a 2. kaptanlığı da vermeyi planlayan Galatasaray başka bir deyişle yaşanan bu olağanüstü süreç nedeniyle Hollandalı'dan yaklaşık yüzde 30 indirim yapmasını talep etmiş olacak.

    4.5 yılda 6.5 milyon euro kazandı

    Sarı kırmızılılar Ocak 2016'da 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Donk'a ilk 6 ay için 750 bin Euro ödedi.

    Sonraki yıl Betis'e kiralanan Donk, dönüşte 1 sezon için 1.5 milyon Euro aldı. Tecrübeli oyuncu son iki sezonda her 1 yıl için 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret aldı. Hollandalı ayrıca 21 lig ve Avrupa maçı barajını geçtiği için geçen yıl 200 bin, bu sene ise 300 bin Euro bonus almaya hak kazandı. Donk, puan ve maç başılar hariç 4.5 sezonda 6 milyon 440 bin Euro kazandı.

    Etiketler:
    Ryan Donk, Kovid-19, Koronavirüs, Galatasaray
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