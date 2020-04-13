Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız

İstanbul Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaparken sosyal mesafeye de uymadıklarını söyledi. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

'Polisler burada da rahat bırakmıyor'

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınızhttps://t.co/RHgvEZYZF5 pic.twitter.com/n4FHlBLC7T — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2020

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