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13:37 13 Nisan 2020
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    Zehirli gözlemenin altından miras cinayeti çıktı

    © İHA / HÜSEYİN ÇALIŞKAN
    Türkiye
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    Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki kadın, babası ile erkek kardeşini gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi. Babasının ölümüne neden olan kadın ve sevgilisi ile onlara yardımcı oldukları düşünülen iki şüpheli, polisin Nazilli'de belirlediği adrese yaptığı operasyonla yakalandı.

    Olay, Didim Efeler Mahallesi Türkoğlu Caddesi Musa Utku Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma aşamasında olan ve 2 senedir Nazilli Sümer Mahallesi 445 Sokak numara 8 adresinde yaşayan 36 yaşındaki Betül Karabulut, erkek arkadaşı Sezgin Kahraman ile birlikte miras sebebiyle babasını ve kardeşini öldürme planları yaptı.

    İddialara göre, planlarını hayata geçirmek isteyen Betül Karabulut ile erkek arkadaşı Sezgin Kahraman ve İdris Y. Nazilli’den kiraladıkları ticari taksi ile 2 Nisan günü birlikte Didim’e geldi. İkili, içerisine tarım ilacı zehri koydukları gözlemeyi vermesi için İdris Y.’yi babası ve kardeşinin yaşadığı daire gönderdi.

    Ali Karateke ile oğlu Birol Karateke’nin birlikte yaşadığı daireye gelen İdris Y. 'hayır dağıttığını' ifade ederek elindeki gözlemeyi baba oğula verdi. Birol Karateke, gözlemenin acı olduğunu belirterek yemezken, baba Ali Karateke ise gözlemeyi yemesinin ardından mide bulantısı ve baş ağrısı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir gün yoğun bakımda kalan baba Ali Karateke, bir gün sonra taburcu edilerek evine getirildi. Olaydan bir gün sonra ise Ali Karateke sabah saatlerinde evinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

    Olayın emniyet güçlerine aksetmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Emniyet güçleri olay günü başka hiçbir haneye hayır yemeğinin verilmediğini belirledi ve evdeki gözleme ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Nazilli'deki taksi şoförüne ulaşıp ifadesini alan ekipler, Ali Karateke’nin Nazilli’de yaşayan kızının ikametini belirledi. 11 Nisan sabah Nazilli’de Sümer Mahallesi 445 Sokak numara 8 adresine baskın yapan ekipler, Betül Karabulut ile erkek arkadaşı Sezgin Kahraman’ı yaşadıkları evde göz altına aldı.

    Kızı suçu itiraf etti

    Olayla ilgili olarak kendilerine yardım eden ve Nazilli’de yaşadığı tespit edilen İdris Y. ile daha önce Betül Karabulut’un babasına yemek verme konusunda yardımcı oldukları öğrenilen Nurhayat K. Didim polisi tarafından Nazilli’de göz altına alınarak Didim’e getirildi.

    Didim emniyetinde yapılan sorgulamada Betül Karabulut'un babası ve kardeşine yönelik suçlamaları kabul ederek her şeyi itiraf ettiği, erkek arkadaşının ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

    Göz altına alınan 4 şüpheli Didim Adliyesine sevk edilirken, Betül Karabulut ve erkek arkadaşı Sezgin Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise serbest kaldı.

    Betül Karabulut ile babası Ali Karateke'nin aralarının iyi olmadığı, annelerinin vefatından sonra evdeki hisselerinin satışı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, ekonomik sebeplerle babasına yönelik olayı tasarladığı bilgisine ulaşıldı.

    Etiketler:
    Cinayet, miras, gözlemevi, Nazilli, Didim, Aydın
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