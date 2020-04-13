Gizemli hayırsever Uşak'ta 10 bin TL'nin üzerinde veresiye borcunu ödedi

Türkiye'nin pek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak'ta bir mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcunu sildirdi.

İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever Uşak'ta mahalle bakkalına giderek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi.

Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına 'ödendi’ yazan bakkal esnafı Kemal Çankaya dükkan girişine, "Veresiye defterindeki tüm hesapların 6 Nisan tarihine kadar olan kısmı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" şeklinde yazı astı.

Çankaya, "Sabah dükkanımı açtım, temizliğimi yaptım ve oturdum. O anda genç bir vatandaş geldi. Oturdu, bir çay kahve içtik. ‘Veresiyen var mı’ diye sordu. Ben de ‘tabii ki var’ dedim. Burası bir mahalle ve ben buranın en eski bakkalıyım. ‘Defterdeki borçları hesap edelim mi’ dedi. İkimiz birlikte hesapladık, bir saat sürdü. Toplamını aldı, hesabı ödedi ve çıktı gitti. Asla isminin söylenmesini istemedi. Ödenen miktar ise 10 bin liranın üzerinde” diye konuştu.