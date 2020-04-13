Fatih Altaylı: Soylu istifayı bastı, iki saat sonra 'kahraman' olarak geri döndü

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Günün büyük kazananı' başlıklı bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendirdi.

"İktidara en yakın gazetenin Türkçe ve İngilizce edisyonlarının dahi hedefe koyduğu, beceriksizlikle suçladığı sorumlu yönetici idi. Pazar akşamı istifayı bastı" diyen Altaylı, Soylu'nun 'Dünün kazananı' olduğunu yazdı.

Altaylı, Soylu'nun istifasının kabul edilmeyişini ise "2 saat sonra 'Kahraman' olarak geri döndü. Hem de ne dönüş" ifadeleriyle yorumladı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kendisini yere göğe koyamayan, müthiş övgülerle dolu bir açıklaması ile. Daha önce hiçbir Bakan’ın mazhar olmadığı övgülerle ve bu övgüleri hak eden tavrından ötürü Cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul edilmeyerek, tam aksine bir da taltif edilerek. İstifa ettiği andan çok daha güçlü bir biçimde geri döndü Soylu. Tam da siyasi hasımlarının zil takıp oynamaya başladığı bir anda. Tam da bazıları yerine kimi getirsek diye isim aramaya başladığı anda."