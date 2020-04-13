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16:40 13 Nisan 2020
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    Karamollaoğlu'ndan hükümete: Verdiğiniz IBAN numarasını geri çekin, siz IBAN numarası isteyin

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    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında halk sağlığı ve ulusal ekonomi programı hazırlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştiren Karamollaoğlu, "Verdiğiniz IBAN numarasını geri çekin. Siz IBAN numarası isteyin" dedi.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 'Milletimiz İçin İktidara Sesleniş'  konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Salgın nedeniyle yaşanan krizin ancak birlik beraberlik ve aklıselimle atlatılabileceğini vurgulayan Karamollaoğlu, barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve üslup kullanılması gerektiğini söyledi. 

    Halk sağlığı krizi olarak ortaya çıkmışsa da ekonomik ve sosyal yönü çok ağırlıklı olan bir krizle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu sebeple çok boyutlu ele alıp aklıselimle bir halk sağlığı ve ulusal ekonomi programı hazırlanıp daha fazla zaman kaybetmeden hayata geçirilmelidir" dedi.

    'Toplanan yardımlar için özel fon yönetimi oluşturun'

    Milli Dayanışma Kampanyası'na da değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    "Verdiğiniz IBAN numarasını geri çekin. Siz IBAN numarası isteyin. Bu süreçte kimsenin aç ve açıkta kalmayacağının garantisi olun. Biz Bize Yeteriz kampanyasını sürdürmekte kararlıysanız toplanan yardımların yönetimi ve denetimi için özel bir fon yönetimi oluşturun. Onun yönetiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerden birer temsilci de bulunsun. Böyle bir adım kampanyaya olan güveni artırmakla kalmayacak, göreceksiniz birlik ve beraberliğimizi perçinleştirecektir."

    Karamollaoğlu, belediyelerin yardım toplaması konusuna ilişkin de "Seçimle iş başına gelmiş, halka en yakın kurumlar olan belediyelerle kampanya yarışına girmek, onların hesabına bloke koymak yerine mağdur olan vatandaşlarımıza en hızlı ve en kapsamlı şekilde ulaşmak için çaba harcayın. Merkezi yönetim ile belediyelerin çatışmasını değil, eş güdüm halinde çalışmasını sağlayın" diye konuştu.

    'Her bir vatandaşa 1000 lira verin'

    Kapanan iş yerleri ve esnafın kira harcamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanmasını öneren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

    "Çiftçilerin borçlarını tümüyle yeniden yapılandırın. Başta çiftçi ve besiciler olmak üzere küçük ve orta boy işletmelere faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı getirin. Ülkenin zor duruma düşen stratejik müesseselerinin yabancılara peşkeş çekilmesine asla fırsat vermeyin. İşsizlik Fonu'nu bugünler için saklamış olmanız icap ederdi. Bu fonu kimsenin işsiz kalmayacağının garantisi olarak hayata geçirin. Bu ülkenin her bir vatandaşına ayrım yapmaksızın 1000 Türk lirasını karşılıksız nakit olarak verin."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Kredi, sosyal yardım, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu
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