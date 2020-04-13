Soylu: Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi

İstifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca, "Bahçeli'nin sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu" dedi.

Dün akşam duyurduğu istifa kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen ve göreve devam edeceğini açıklayan Soylu, süreçle ilgili A Haber'den Şebnem Bursalı'ya açıklamalarda bulundu.

Bursalı'nın aktardığına göre, Soylu, istifasının perde arkasına ilişkin yaptığı açıklamalarda 4 unsura dikkat çekerek şunları söyledi:

-"Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde, yaşadığımız büyük badirenin içinde bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insanı boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bigane kalınması sorumsuzluk olurdu."

- "Milletimizin cuma gecesi yaşananlara samimiyetle bakması, ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmeme önemli etki ve katkı yaptı."

- "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu. Bahçeli'yi arayarak teşekkür edeceğim."

- "Şehit çocuklarının 'Biz zaten babasız kaldık. Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e konuştu, “Cuma gecesi olanlara bigane kalınması sorumsuzluk olurdu.” https://t.co/c1VVxyPHM3 pic.twitter.com/1LU9ssI3Oy — A Haber (@Ahaber) April 13, 2020

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Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Soylu'nun bu açıklamalarının ardından istifa haberinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, telefon görüşmesinde Soylu'nun Devlet Bahçeli'ye,'hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği', MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de cevaben 'devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini' ifade ettiği öğrenildi.

Soylu dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Bahçeli, Twitter'daki paylaşımında "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır. ifadelerini kullanmıştı.