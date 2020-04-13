Kızılay Başkanı Kınık: Plazma bağışlayanlara övünç madalyası verilecek

Kınık, koronavirüse karşı uygulanan 'immün plazma' tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kınık, "İlk kez söylüyorum. Yeni aldığımız bir karar. Plazma bağışlayan vatandaşlarımıza Kızılay, övünç madalyası verecek. Onlar birer kahramanlar" diye konuştu.

'1 kişiden toplamda 3 kere plazma alınabiliyor'

Kınık, immün plazma tedavisiyle ilgili verdiği detaylı bilgilerde ayrıca 1 kişiden toplamda 3 kere plazma alınabileceğini belirterek, "Bu virüsü almış olan yüzde 97- 98 oranında iyileşerek bu hastalıktan kurtulan iyileşen insanlarda da aynı şekilde aşı gelişiyor. Savaştan yeni çıkmış kişilerde bu antikor askerlerinden bol miktarda bulunuyor. Halen o antikorları tanıyorlar. Biz, iyileşmiş olan bu insanlarımızın 14. gününde plazmalarının bir kısmını yaklaşık 400 mililitresi alarak haftada 1 bunu 3 kez tekrarlayarak yapıyoruz. İyileştikten sonraki 14. gün antikorumuz en üst seviyeye ulaşıyor. 3 kere verdiklerinde 1200 mililitre onlardan plazma almış oluyoruz" dedi.

'Kan bağışından daha kolay'

Plazma bağışının kan bağışından daha kolay olduğunu belirten Kınık, "Süresi biraz uzun. Biz kanın sıvı kısmını, plazma kısmını alıyoruz. 45 dakika sürüyor. İğneyle bir damardan giriyoruz. Herhangi bir acı hissedilmiyor. Vatandaşlarımız hiç endişelenmesin, korkmasın. İşlemlerimiz steril ortamlarda yapılıyor" diye konuştu.

Kınık, 'Bağışçılara nasıl ulaşılıyor?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Sağlık Bakanlığı’mızın bilgi sistemleri ile Kızılay'ın bilgi sistemleri arasında veri akışı oluyor. İyileşmiş, üzerinden 14 gün geçmiş olan farenks yani yutak, gırtlak bölgesinde mikroorganizmanın artık bulunmadığı ve antikorların oluştuğu kişilerin bilgilerini bize iletiyorlar. Hangi ilimizdeyse bu ilimizdeki kan merkezlerimiz randevu veriyor, bağışçılarımız oraya gidip kan verebiliyor. Pandemi hastanelerindeki hekim arkadaşlarımız hangi vakaya plazma tedavisi uygulanacağına karar veriyorlar ve Kızılay'dan istekte bulunuyorlar."

'Potansiyel bağışçılara biz ulaşıyoruz'

Sosyal medyada plazma bağışçısı arayan hasta yakınları olduğu hatırlatılması üzerine ise Kınık, "Devletimize ve sistemimize güvenmek zorundayız. Herhangi birinin hakkına girmek insanda vicdan azabı oluşturur" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Hastası olan, biricik sevdikleri yoğun bakımda olan kişilerin çabalarını anlıyorum. Zaten plazma bağışlama özelliklerine sahip olan Türkiye'deki bütün potansiyel bağışçılara Sağlık Bakanlığı’mız aracılığı ile biz ulaşıyoruz. Ulaşamama durumda da farklı alternatif yollardan ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu hasta listeleri belli bir sistematik ve sırayla, adaletle işliyor. Diyelim ki hepsi acil burada mesela genç olan tercih edilir. Aynı yaşta ise bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı tercih edilir. Bir hasta 6 hastaya şifa kaynağı olabilecek demiştik. Vatandaştan alarak hastanelere gönderdiğimiz plazma stoğumuz bu hafta sonu itibarıyla bütün ihtiyacı karşılayabilecek duruma gelecek."

'Bunu verdiğimiz hasta iyileşir' diye bir şey söyleyemeyiz'

Kınık ayrıca, immün plazma tedavisinin 'bir tamamlayıcı tedavi' olduğunu vurgulayarak "Bizim vücuda yüklediğimiz ilave, aslında savaşçı birlikler. Bunu verdiğimiz her hasta iyileşir, her hasta yoğun bakımdan çıkar diye bir şey söyleyemeyiz. Bilimsel değil. Mucizevi tarafı vücudumuzun bunu üretmesi. Hepimiz aynı özelliklerle yaratılmış insanlarız" dedi.