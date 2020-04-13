Erdoğan: Haftasonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık

Erdoğan, başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 3. toplantının ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Geçen haftasonu alınan sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda yaşanan kalabalığa işaret eden Erdoğan, bunun tekrarlanmaması için gereken tedbirlerin alınacağını belirterek gelecek haftasonu da sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı alındığını duyurdu.

Erdoğan ayrıca kabine toplantısına katılan ve dün istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin ise "İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/XE0hX0xNvS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 13, 2020

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Toplantımızda koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemimizdeki konuları değerlendirdik. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ülkemiz bu süreçte olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastalığın tespitinden tedavisine kadar iyi durumdayız. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır.

- Her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Sağlık kurumlarımız salgınla mücadele edecek kapasitededir. Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin sağlık personeli için bile temininde zorluk çekiliyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

- Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Bunların çalışmalarına başladık. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da ikinci kısmını ise 15 Mayıs'ta açıyoruz. 1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibibiz, yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor.

- Vaka oranımız aşağı yönlü. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

- DSÖ başta olmak üzere uluslararsı kuruluşlar ülkemizi örnek gösteriyorlar. Sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, diğer ülkelerin yardım çağrısına imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 34 ülkeye yardım ulaşırdık. BU desteği devam ettireceğiz.

'İçişleri bakanımızın hassasiyetini takdirle karşılıyorum'

- Yasağının açıklandığı ilk saatlerde yaşanan kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

- Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum

- Bu haftasonu cumartesi pazar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 24:00'dan 19 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız.

- 'Kararlar yetkisiz kurumlarda mı alıyor' gibi sorularla şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı bozgunculuk yapmaktır. Milletimizin gözüne bakarak kin kusmak salgından daha tehlikelidir. Bu şeffaflığı bozmak istemelerinin amacı bozgunculuk yapmak istemeleridir. Milletimizin moralini bozmak için çalışanlar gün gelecek kendi nefret çukurlarında boğulup gideceklerdir. Bu hastalıklı zihniyete sahip olanlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil bu medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacaktır.

'IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz'

- Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda temizlik malzemesi ihtiyacını da karşılayabilecek güce sahiptir. Bugüne kadar 4.5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. İstihdamın devam etmesi için kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan yararlanamayan vatandaşlarımıza da 1170 lira maaş desteği vereceğiz.

- Tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm imkanlarımızı seferber ederken maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Özel bankalarında üzerlerine düşenleri yapmalarını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

- Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı.

- Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı.

- Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.

- CHP genel başkanının dün bir TV kanalında ne dünyadan ne Türkiye'den ne kendi belediyelerinden bir haber olduğunu gösterdiği sözlerinin takdirini milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın, öğrensin. Umarım hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda, kurduğu bir bilim kurulu var zaten. Heralde o bilim kuruluyla karşılığını bulur.

- Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz. İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.