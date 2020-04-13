İBB’deki koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan ve koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı kent olan İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli birçok çalışanın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Son sayıyı İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıkladı:

''Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433’e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz''.

Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci’yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 13, 2020

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