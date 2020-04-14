Kültür ve Turizm Bakanlığı: İstanbul'da bir otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli bir tesisin, sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği' bilgisi üzerine söz konusu tesisin yönetimiyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

İstanbul’da, Bakanlığımız belgeli bir tesisin sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği paylaşımları üzerine tesis yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılmıştır.



Tesis yönetimi, grupları bünyesindeki komşu İbis Otel’i sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı almıştır. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 13, 2020

​Paylaşımda, tesis yönetiminin, grupları bünyesindeki komşu bir oteli sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı aldığı aktarıldı.