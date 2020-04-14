Resmi Gazete'de yayınlandı: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak

Korona virüse (Covid-19) yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar daha alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, corona virüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz şekilde yapılacak.

Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınamayacak.