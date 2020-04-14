Hakan: Soylu aşırı duygusaldı, AK Parti çevrelerinden gelen yüklenmelere içerlemiş gibiydi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Soylu ile istifası öncesinde gerçekleştirdiği görüşmeyi yazdı.

'Süleyman Soylu’nun istifası tiyatro muydu?' başlıklı yazısında Hakan, "Aşırı duygusaldı. Belli etmemeye çalışsa da böyleydi. Arka planında sitemin ağırlıklı olarak yer aldığı tuhaf bir duygusallık. Fakat ne yalan söyleyeyim, böyle bir havada olduğunu fark etmeme rağmen işi istifaya kadar götürebileceğini tahmin etmedim, edemedim. İstifa haberini duyar duymaz ilk tepkim şu oldu: Bu iş Cumhurbaşkanı’ndan döner" ifadesini kullandı.

Hakan, "Çünkü cumartesi günü kendisiyle yaptığım o telefon görüşmesinden edindiğim izlenimlere dayanarak istifa kararıyla ilgili olarak iki hüküm vardı zihnimde: Hüküm 1: Bu karar, önü arkası pek hesap edilmeden alınmış bir karardır. Hüküm 2: Bu kararın alınmasında rol oynayan en esaslı faktör duygudur. Bu biçimde alınmış bir istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir duygusallığa meydan vermeden oluşturmaya çalıştığı sağduyu duvarına çarpıp geri dönmesi kaçınılmazdı" görüşünü savundu.

Hakan yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Bu konunun arkasında ısrarla 'komplo', 'oyun', 'danışıklı dövüş', 'bityeniği' arayanlara Freud’dan gelsin: 'Bir puro, bazen sadece bir purodur.' 'Tiyatro' kelimesine gelince...Tiyatro sanatına özellikle son dönemlerde ısınmaya başlasam da... Onlarca insanımızı kaybettiğimiz o alçak 15 Temmuz girişimi için 'Tiyatro bu tiyatro... Bildiğin tiyatro canım...' diye dudak büküldüğü günden beri... Bu tür siyasi olaylarla ilgili olarak “tiyatro” kelimesinin kullanılmasından nefret ediyorum. Aşırı nefret hem de."