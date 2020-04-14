Türkiye'de koronavirüs tedbirleri: Sanayi tesislerine 10 gün yasak yolda

İstanbul'un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesi gündemde.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Türkiye'de koronavirüsün merkezi haline gelen İstanbul’da, vaka artış hızının 'kontrolüne' yönelik sıkıntıların devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda yeni tedbirler üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, insan hareketliliğini azaltmak için gıda ve sağlık sektörüne ilişkin işletmeler hariç, tüm işletmelerin bir süreliğine kapatılması tartışılıyor.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesi gündeme gelecek.

Sitelerde risk var

İstanbul ve diğer bazı büyükşehirlerde site şeklindeki hayat alanlarında, evlerin bahçelerinde vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri tespiti de yapıldı. Bu sebeple büyük sitelerin sosyal alanlarında toplu olarak bulunulmayacağına yönelik yeni kurallar belirlenecek.

Hedef 40 bin test yapmak

Öte yandan, Türkiye genelinde test yapılan laboratuvar sayısının 105’e ulaştığı, önümüzdeki birkaç gün içinde günlük test sayısının 40 bini bulacağı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kapasitenin artırılması talimatını verdiği belirtilirken, İstanbul’da test sayısının çok olmasına rağmen, hızlı sonuç alınması konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesini istediği de belirtildi. Uzmanlar, Anadolu illerinde 24 saatte alınan test sonuçlarının, İstanbul’da 3-4 güne çıktığını belirtiyor.