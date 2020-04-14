BTP Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi, bu sabah saatlerinde vefat etti.

Haydar Baş, Kadiri tarikatını lideriydi. siyasi hayatı, lideri olduğu BTP’de muhafazakar Atatürkçü çizgiye evrilmişti. Alevilik açılımı dahi yapmıştı. Her yönüyle özgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin. BTP Genel Başkanı Haydar Baş Covid-19 dan hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5xqRNJmk0n — Cemal Canpolat (@cemal_canpolat) April 14, 2020

​Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek

Baş'ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve partililerine başsağlığı dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 14, 2020

​Baş'ın cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Haydar Baş kimdir?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlayan Baş, bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek 'Profesörlük' unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı'ydı.