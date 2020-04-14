Bakan Selçuk: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 pandemisinin özellikle belli bir yaş grubunu ve bağışıklığı düşük, tıbbi literatürde "kırılgan" olarak adlandırılan grubu hedef aldığını hatırlattı.

Kovid-19'un yayılma hızından ötürü, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri gibi ileri yaştakilerin toplu olarak yaşadığı kurumsal alanları yakından takip ettiklerini belirten Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünce önerilen hijyen kuralları ile sosyal izolasyon gibi en temel tedbirleri personel ve huzurevindeki yaşlılar için uyguladıklarını vurguladı.

Huzurevlerinde ateş ölçümü gibi solunum sayılarının da takip edilen parametreler arasında olduğuna dikkati çeken Selçuk, tüm yaşlılar için maske temin ettiklerine, yaşanan süreç boyunca tüm personelin de maske kullanmasının zorunlu olduğuna değindi.

Ülke genelindeki huzurevlerinde kişisel korucuyu donanımlar ile dezenfekte için gerekli tüm ürün envanterini Aile Bilgi Sistemi'ndeki bir yazılım ile takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Tüm kuruluşlarımızda en az üç ay yetecek kadar kişisel koruyucu, temizlik ve dezenfektan ürünlerini tedarik etmiş durumdayız. Bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla; temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik."

'Huzurevlerinde sabit vardiya uygulamasına geçildi'

Huzurevlerinde ilk tedbirleri 7 Ocak'tan itibaren uygulamaya başladıklarını anımsatan Selçuk, umreden dönen yaşlıları özel donanımlı ev tipi sosyal hizmet kuruluşunda 14 gün boyunca karantinada tutmak, özel-resmi tüm huzurevlerinde 14 günlük sabit vardiya uygulamasını hayata geçirmek de dahil olmak üzere tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri hızla yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, tüm kuruluşlarda tertip ve nakilleri de tamamen durdurduklarına işaret etti.

Huzurevlerindeki bazı yaşlıların bu süreci yakınlarının yanında geçirmek isteğini anımsatan Selçuk, yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacağını kaydetti.