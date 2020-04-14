Kayıt
12:29 14 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Bilim Kurulu üyesi Özlü: İşin doğası gereği insanlar büyük risk altında, bırakın saçlarınız dağınık kalsın

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (114)
    0 70
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103966/38/1039663869_0:63:1200:738_1200x675_80_0_0_b6269d6d62aa2347358a972f3f8014fa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004141041822652-bilim-kurulu-uyesi-ozlu-birakin-saclariniz-daginik-kalsin-eve-kuafor-cagirmayin/

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü eve kuaför çağırmanın çok riskli olduğunu belirterek, "Bırakın saçlarınız dağınık kalsın, eve kuaför çağırmayın" dedi.

    Sosyal medyada bazı kişilerin evlerine berber çağırdığını ve berberlerin gizli yerlerde tıraş yaptığına dair görüntüler gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu işlemlerin çok riskli olduğunu söyledi.

    Bu tür işlemlerin hem berberleri, hem de müşterilerini tehlikeye attığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

    Berber
    © AA /
    Koronavirüs yasağını delip 'Eve özel berber' sistemine geçtiler: Geçen gün bir milletvekili abimizin de tıraşını yaptım
    "Şu anda bir kişinin hasta olmaması veya herhangi bir şikâyetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem de müşteriden berbere bulaş olabilir. Bunu asla yapmamaları lazım" diye uyardı.

    Berberlere ve vatandaşlara bu dönemde büyük sorumluluk düştüğünü belirten Özlü, "Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra bu süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine, doğal hayatına devam edecek. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. Bir şey olmaz" dedi.

    'Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar'

    Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de berber ve kuaför salonların kapatılma kararının, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını, ancak insanların bunu farklı algıladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

    "Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Magazin basınında da görüyoruz, yerelde de bunları duyuyoruz. Kişi eve berberi çağırdığında berber gitmek istemese bile ısrar ediyorlar. Berberin tıraş ettiği kişi Kovid-19 hastası olabilir ve hastalık kuluçka dönemindeyse ortaya belirti çıkmaz. Berber, bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona tıraş yaparsa hastalığı bu kez kendisi alır. Kuluçka süresince bir belirti olmadığı için berber de kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ederse temas ettiği her kişi risk altına girer."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (114)
    Etiketler:
    Salgın, Kovid-19, Trabzon, Türkiye, Berber, kuaför, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu, Tevfik Özlü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti.
    Çernobil’deki yangın, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı
    Karikatür
    Petrol piyasasından OPEC+ anlaşmasına temkinli tepki
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet