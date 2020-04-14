Bilim Kurulu üyesi Özlü: İşin doğası gereği insanlar büyük risk altında, bırakın saçlarınız dağınık kalsın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü eve kuaför çağırmanın çok riskli olduğunu belirterek, "Bırakın saçlarınız dağınık kalsın, eve kuaför çağırmayın" dedi.

Sosyal medyada bazı kişilerin evlerine berber çağırdığını ve berberlerin gizli yerlerde tıraş yaptığına dair görüntüler gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu işlemlerin çok riskli olduğunu söyledi.

Bu tür işlemlerin hem berberleri, hem de müşterilerini tehlikeye attığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

"Şu anda bir kişinin hasta olmaması veya herhangi bir şikâyetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem de müşteriden berbere bulaş olabilir. Bunu asla yapmamaları lazım" diye uyardı.

Berberlere ve vatandaşlara bu dönemde büyük sorumluluk düştüğünü belirten Özlü, "Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra bu süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine, doğal hayatına devam edecek. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. Bir şey olmaz" dedi.

'Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar'

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de berber ve kuaför salonların kapatılma kararının, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını, ancak insanların bunu farklı algıladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Magazin basınında da görüyoruz, yerelde de bunları duyuyoruz. Kişi eve berberi çağırdığında berber gitmek istemese bile ısrar ediyorlar. Berberin tıraş ettiği kişi Kovid-19 hastası olabilir ve hastalık kuluçka dönemindeyse ortaya belirti çıkmaz. Berber, bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona tıraş yaparsa hastalığı bu kez kendisi alır. Kuluçka süresince bir belirti olmadığı için berber de kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ederse temas ettiği her kişi risk altına girer."