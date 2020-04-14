Koronavirüsle mücadelede ekonomide alınan tedbirleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de açıklamalarda bulundu.

Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeleri içerdiğini belirten Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.