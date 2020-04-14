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    Sanatçı Aydın Aydın karpuz kabuğundan maske yapıp 'Evde kal' dedi

    © İHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (114)
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    Sanatçı Aydın Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocukları güldürmek için karpuz kabuğundan siperlik maske yapıp ‘evde kal’ mesajı verdi.

    Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obeziteye dikkat çekmek için klipler yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, dünyada on binlerce cana mal olan koronavirüse karşı da harekete geçti.

    Hakkari'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' şarkısı besteleyen sanatçı Aydın Aydın, bu kez de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için "Ye ye ye reçetesiz ilaç bunlar hepsini ye" şarkısı yaptı.

    Her türlü sebze ve meyveyi etrafına toplayan sanatçı Aydın Aydın, marul ve roka gibi ürünleri de vücuduna sararak bestelediği türküyü söyledi. Sazını çalıp; karpuz, domates ve salatalıktan yiyip sebze ve meyvelerin önemini anlatan Aydın Aydın, "Ekşi, tatlı, acılı, mis kokulu yapraklı, toprak anadan geldik, özü suyunda saklı, ye ye ye hepsi reçetesiz ilaç bunlar" diyerek sebze ve meyvelerin önemine değindi.

    Karpuzdan siperlik yaparken ve diğer sebzelerle de kamufle olan Aydın Aydın, rahmetli Barış Manço’dan sonra çocukları güldürmek için birçok türkü yaptığını belirterek, "Bu sıkıcı ve zor dönemde çocukları ve yaşlıları güldürmemiz lazım. Sebze ve meyve yedirmeyi sevdirmemiz lazım. Çünkü bunlar hayatımızın bir parçası. Evde kalalım, lütfen çocukları da ihmal etmeyelim. Birçok ünlü sebze ve meyve kabuklarından maske yapıyorlar. Bugün ben de karpuzun çekirdeğini çerez yaptım. C vitamini deposu içini de yedim. Kabuğu da çöpe gitmesin diye maske yaptım. Çocuklar eğlensin ve gülsün diye" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (114)
    Etiketler:
    Karpuz, Kovid-19, Koronavirüs, Aydın Aydın
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