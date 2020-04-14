Ankara'da market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı

Gölbaşı'nın Velihimmetli mahallesinde market işleten İbrahim T, dün yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İbrahim T'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahallede yaşayanların marketten sürekli alışveriş yapması nedeniyle, tedbir amacıyla karantina kararı alındı.

Jandarma ekipleri, dün akşamdan itibaren 120 hanenin bulunduğu mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Salgına karşı koruyucu kıyafet giyen jandarma ekipleri, önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermedi.