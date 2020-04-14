Kuveyt'ten getirilen 248 kişi Kayseri'de gözlem altına alındı

Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişi Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerden sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ne getirildi.

Vatandaşlar, kontrollerin ardından yurda yerleştirilmeye başlandı. İşçiler ve aileleri, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.