Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 31.10 km. Yayladagi (Hatay)
Tarih-Saat : 15.04.2020, 01:38:00 TSİ
Enlem : 35.9821 N
Boylam : 35.5766 E
Derinlik : 27.45 km
Detay : https://t.co/V2noc0KICP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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