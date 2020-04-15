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    Çavuşoğlu: Kendimizin ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (131)
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tehdidi en başında ciddiye aldığını ve erken harekete geçtiğini belirterek, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfının (THO) ortaklaşa düzenlediği ve video konferans üzerinden yapılan "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde, Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadelesini anlattı. 

    Merkezin bu süreçte yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "70'ten fazla ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Burada bize çok yardımcı olan ülkelere teşekkür ederim. Şimdi de 50'den fazla ülkeden, 25 bin civarından vatandaşımızı getirmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.  

    Çavuşoğlu, bu süreçte mülteciler de dahil dezavantajlı grupların da unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu grupları salgından korumak için elinden geleni yaptığını söyledi. 

    34 ülkeye yardım

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin salgın döneminde de 'Girişimci ve İnsani Dış Politikasını' devam ettireceğini vurgulayarak, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık. Bunları da siyasi endişelerle yapmadık" dedi. 

    Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 104 ülkeden yardım talebi aldık ancak şu anda ne yazık ki hepsinin talebini karşılayamıyoruz. Ona rağmen şu anda Çin ve ABD'nin ardından, dünyada en çok yardım yapan 3. ülkeyiz" diye konuştu. 

    Çavuşoğlu, bu adımların, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından da takdirle karşılandığını kaydetti. 

    NATO'nun Covid-19 salgınında üstlendiği role vurgu yapan Çavuşoğlu, "Covid-19 döneminde NATO'nun en verimli platformlardan biri olmaya devam edeceğine ve bu salgından daha da güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. NATO şu ana kadar güçlü bir birlik olduğunu kanıtladı" değerlendirmesini yaptı. 

    'Yeni bir mülteci dalgasını kaldıramayız'

    Bakan Çavuşoğlu, Covid-19'un, halihazırda ciddi bir insani krizle sınanan Suriye'deki durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Salgının, Türkiye'ye yeni bir mülteci dalgasını tetiklemesinden endişeliyiz. Uluslararası toplum bu krize yanıt veremedi ve ne yazık ki şu anda 1,5 milyon Suriyeli kapımızda. İdlib'den ya da başka bir yerden yeni bir mülteci dalgasını kaldıramayız. Bu sadece kapasite ya da yük meselesi değil. Aynı zamanda uluslararası toplum için sağlık riski."

    Çavuşoğlu, İdlib'de varılan ateşkesin korunmasının şu dönemde daha da önemli olduğunu belirterek, Cenevre sürecine tekrar dönmenin gerekliliğine işaret etti.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (131)
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Atlantic Council, Türkiye, açıklama, Mevlüt Çavuşoğlu
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