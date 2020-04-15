Cezaevlerinden tahliyeler başladı: Erdoğan ile Bahçeli'ye teşekkür ettiler

Meclis'e sevk edildiği günden bu yana düşünce suçlularını bütünüyle kapsam dışında bırakması, tutukluları kapsamaması, kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliğinde düzenlemeler içerdiği için eleştirilen yasayla yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini sağlanacak.

Maltepe'den tahliye edilenler otobüsle dışarı çıkarıldı

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar. Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlarla kapatılan yola hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Hükümlülerden Adıyamanlı olanlar otobüslerle Sümer Meydanı, Valilik önü veya Demokrasi Parkı’nda indirilerek burada aileleri tarafından özel araçlarla alınarak evlerine doğru ayrıldı. Adıyamanlı olmayan hükümlülerin ise yine aynı şekilde otobüslerle memleketlerine bırakılacağı öğrenildi.

Hükümlüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye minnettar olduklarını dile getirerek, özgür olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

AK Parti'nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı İnfaz Paketi, altı gün süren görüşmeler sonunda, 330 milletvekilinin katıldığı oylamada, 51 ret oyuna karşılık, 279 kabul oyuyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis’e sevk edildiği gün bu yana düşünce suçlularını bütünüyle kapsam dışında bırakması, tutukluları kapsamaması, kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliğinde düzenlemeler içermesi nedeniyle eleştirilen pakette, bu konularda değişiklik olmadı.

AK Parti ve MHP’nin oylarıyla, hiçbir şiddet eylemi bulunmamasına rağmen görüşlerinden dolayı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılan siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler cezaevinde kalmaya devam edecek.