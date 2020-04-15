Türkiye'nin 81 ilinde 1183 market ve müşterisine koronavirüs cezası

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın 81 ildeki market denetimlerinde 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 81 il valiliğine 24 Mart'ta gönderilen genelgeyle il ve ilçelerdeki tüm marketlerin saat 09.00-21.00 arasında hizmet vereceği, içerideki müşteri sayısının doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı, markete girmek için bekleyenler arasında en az bir metre mesafe olması gerektiği, müşteri ve market çalışanlarının maske takmalarının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Genelge kapsamında polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde faaliyet gösteren 35 bin 868 market ve süpermarketin denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu denetimlerde genelgede belirtilen açılış kapanış saati, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uymamak ile marketteki müşteri sayısının hizmet sunulan alanın onda birinden fazla olması ve sebze meyve reyonlarında ürünlerin elle seçilmesi gibi nedenlerden 1183 iş yeri işletmecisi/müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı."