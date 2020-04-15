Yerli dezenfektan BOREL tanıtıldı: Eli nemlendiriyor, dermatojik sorunlara yol açmıyor

Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarından itibaren satışa sunulacağını söyledi. Dönmez, "BOREL ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor" dedi.