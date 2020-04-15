Koronavirüs şüphelisi hastanenin güvenlik görevlilerine saldırdı: Bende varsa herkese bulaşsın

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp, "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerlerine öksürdü.

Adana'da yeni koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran bir kişi, kendisini önlem alması konusunda uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırdı.

İHA'nın haberine göre olay Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüs belirtileri nedeniyle L.K. hastaneye başvuruda bulundu.

Test yapıldıktan sonra acilden bahçeye çıkan şahsı, güvenlik görevlileri içeri girmesi ve maske takması konusunda uyardı. Ancak L.K. maske takmayıp içeri de girmeyince güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine çıkan tartışmada 2 güvenlik görevlisini darp edip, "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek özel güvenlik görevlilerinin üzerine öksüren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' dedi. Yüzümü ve elimi çizdi" açıklamasında bulundu.