3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı, 'Yine dileneceğim' dedi

Antalya'da 20 yaş altı olduğu halde dilenmekte ısrar eden kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı. Bu parayı ödemesinin mümkün olmadığını belirten kadın, yine dileneceğini söyledi.

Antalya'da Manavgat Belediyesi zabıtası ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddelerdeki dilenci kontrollerini Korona virüs tedbirlerinin ardından sıklaştırdı. Sokakta dilenirken yakalananlar gerekli cezai işlemlerinin ardından uyarılarak evlerine gönderiliyor.

2 gün önce Antalya Caddesi'nde dilenirken yakalanan ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği de belirlenen Funda D. isimli dilenciye zabıta tarafından Kabahatlar Kanunu kapsamında 192 TL ceza yazılırken polis tarafından da 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Polislere ve zabıtalara yasaktan haberi olmadığını belirten ve bir daha çıkmayacağını söyleyerek adeta yalvaran Funda D., 1 gün sonra yeniden aynı yerde dilenirken yakalandı ve aynı cezalar uygulandı.

Polisten kaçtı

Funda D., dün yine Antalya Caddesi'nde dilenirken görüldü. Polisleri görünce kaçan ve saklanan kadın dilenci, polis ekiplerince bir binanın girişindeki merdivenlerde saklanırken yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen Funda D.’ye zabıta ve polis tarafından ceza yazılırken, sokağa çıkmaması ve dilenmemesi için nasihatlerde bulunuldu.

Kadın dilenciye 3 gün içerisinde dilencilik ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından toplam 10 bin 26 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Yazılan cezaları ödemesinin mümkün olmadığını belirten Funda D., babasının cezaevinde olduğunu, annesinin ise başka bir şehirde yaşadığını belirterek “Ben burada Sanayi Camii'nin arkasında boş arazide kalıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum bir yeğenim var. Dilenmekten başka çarem yok” dedi.