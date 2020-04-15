Türbenin çatısındaki kurşunları çalanlar yakalandı: 'Yaşasın hırsızlık'

Kasımpaşa’da yer alan Lohusa Sultan Türbesi'nin çatısındaki kurşunları çalan iki kişi ihbar üzerine suçüstü yakalandı. Hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle de ceza kesilen şahıslar adliyeye sevk edildikleri sırada "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesi'ne gelen iki kişi, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.

Olayı farkeden bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kaçarken suçüstü yakalandılar

Semtte bir süre araştırma yapan polis, iki şahsın kağıt toplamak için kullanılan çekçek ile kaçtığını gördü. Kısa sürede şahıslar suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çaldıkları kurşunları da ele geçirdi.

Sosyal mesafeye uymamaktan da ceza

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğinde ifadelerini alınan Aykut K. ve Mustafa D.’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet'ten biner lira idari para cezası kesildi.

Şahısların emniyette 'hırsızlık' suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç” dedi.