ABD'deki mobil morgları kaydeden AA muhabiri gözaltına alındı

Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, dün AA ekibi tarafından görüntülendi.
TRT Haber'in aktardığına göre, görüntüleri drone kamera ile kaydeden AA muhabiri Lokman Vural Elibol gözaltına alındı.
Drone kamerasına el konulan Elibol, mahkeme tutanağı ile serbest bırakıldı.
Elibol, sosyal medya hesabından, konuyla yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ve AA'ya teşekkür etti.
Elibol'un çektiği görüntülerde, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görülüyordu.
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