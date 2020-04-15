Ergenekon savcısı Dalkuş için yeniden tutuklama kararı

Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada verilen tahliye kararına yapılan itiraz kabul edilerek yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, celse arasında dün tutuklu sanık Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.
İstanbul'da 21 Ekim 2019'da yakalanan ve 22 Ekim'de tutuklanan Dalkuş'un 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.
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