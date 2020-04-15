Üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenleme komisyondan geçti

Üç ay işçi çıkarmayı yasaklayan maddenin de yer aldığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Torba teklifin bu gece Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Plan ve bütçe komisyonu, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomi torba yasa teklifini kabul etti.

Kanun teklifine ayrıca ‘Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendime Kurulu’ oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi.

Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyici faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı kaydedildi.

Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi.

Paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

Düzenlemenin içerdiği diğer kararlar ise şu şekilde:

-Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, Belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor.

-Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ile çevre vergileri alınmayacak.

-Yüksek Öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay erteleniyor.

-Lisanslı Depoculuk kapsamında verilen ver 2020 yılı içinde geçerlilik süresi bir yıl uzatılıyor.

-Ticaret gemiler için düzenlenen ve 11.03.2020 tarihi ile 31.07.2020 arasında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgeleri 01.08.2020 tarihine kadar uzatılıyor.

-Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu göre verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek Genel Kuru l toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.

-Kooperatifler Kanunu kapsamında Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mayıs ayında yapılması gereken Birlik Genel Kurulu bir sonraki yıl Genel Kurlu ile birlikte yapılacak.

-Tıp ve Diş hekimliği Fakülteleri'ne borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

-İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

-Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilir.

-İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak.

-Sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem karının yüzde 23'ünün dağıtımına karar verilebilir.

-Varlık Fonu A.Ş. ile ilgili denetim raporu Eylül ayında verilecek.