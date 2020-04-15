Avcılar'ın en işlek caddesindeki banklar kaldırıldı

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki kalabalık bir türlü boşalmadı. Bu görüntülerin ardından, Avcılar Belediyesi ekipleri oturma banklarını söktü.

Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları 'Evde kal' çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın işlek yerlerinden Marmara Caddesi'nde gün boyu kalabalık gözlemlendi. İş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen vatandaşlar buradaki süs havuzu kenarlarında ve banklarda oturmaya devam etti.

Bu nedenle bugün Avcılar Belediyesi ekipleri, oturma banklarını sökerek kaldırdı.

Ayrıca Marmara Caddesi’ne getirilen bir midibüsten sürekli olarak işi olmayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

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'Burada 3’erli oturanlar bile vardı'

Aynı cadde üzerindeki işyerinde bulunan Türkan Gülyaba, “Bankları kaldırmaları iyi oldu. Polis her gün gelip anons ediyor, ancak uyan olmuyordu. Bizim iş yerini de olumsuz etkiliyordu. En azından insanların sağlığı için bankların kaldırılması çok iyi oldu” dedi.

Caddeyi kullanan Ali Erdoğan da bankların kaldırılmasının yerinde olduğunu vurgulayarak, “İnsanlar burada çok oturuyordu. Sokağa çıkma yasağı fiilen var zaten. Herkes çok istiyorsa evinin önünde otursun. Burada 3’erli oturanlar bile vardı. Sosyal mesafeye uyulmuyordu” dedi.

Marmara Caddesi’nde iş yeri bulunan Murat Karakoç ise koronavirüsün neden olduğu olağandışı durum nedeniyle bankların kaldırılmalarının çok iyi olduğunu ifade ederek, ''Teması mesafeyi koruyamıyorlardı. Belki yorgun olan, sohbet etmek için oturanlar vardı. Ancak olağanüstü durum nedeniyle bankların kaldırılması yerinde oldu” diye konuştu.