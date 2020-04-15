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    Kayseri'de 850 özel halk otobüsü şoförü karantinada

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (148)
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    Kayseri'de, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 850 şoför karantinaya alındı.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarına yönelik ilgili bakanlıkların kararları doğrultusunda birçok tedbir alarak uygulamaya konulduğunu, bu çalışmalarla en iyi şekilde toplu ulaşım hizmetini vermekteyken, 9 Nisan'da İl Sağlık Müdürlüğünün, şoförler arasında pozitif vakaların olması nedeniyle genel tarama yapılması yönünde görüş beyan ettiğini aktardı.

    10 Nisan'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nün, özel halk otobüsü ve belediyeye bağlı tüm şoförleri taramadan geçirmeye başladığını, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber taramalara ara verildiğini ve 12 Nisan'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şoförler arasında 2 pozitif vaka daha olduğu ve bundan dolayı şoförlerin karantinaya alınacağı bilgisinin kendilerine bildirildiğini ifade eden Gündoğdu, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özel halk otobüslerinde çalışan 850 civarında şoför, 14 gün karantinaya alındı. Bu kararın neticesi olarak 385 özel halk otobüsü, şoför olmadığından servis dışı kaldı. Bundan dolayı normal zamanda 615 otobüs ile verilen toplu taşıma hizmetinin, Kayseri Ulaşım AŞ'ye ait 230 adet otobüs ile verilme zorunluluğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. 

    İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte daha az otobüs ve şoför ile ulaşım planı hazırlandığını belirten Gündoğdu, 13 Nisan'da işlerine gidecek olan yolcuları en az etkileyecek şekilde raylı sistemin etkin kullanılacağı aktarmalı ulaşım planı yapıldığını kaydetti.  

    Bu doğrultuda ellerindeki tüm imkanlar kullanılarak maksimum düzeyde hizmet verilmeye çalışıldığına, azalan şoför ve araç sayısına göre de toplu taşıma hizmet saatlerinin yeniden belirlendiğine dikkati çeken Gündoğdu, şöyle devam egtti:  

    "Raylı sistem işletmesi 06.00-21.00 saatleri arasında, otobüs işletmesi ise 06.00-10.00 ile 16.00-20.30 saatleri arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Normalde yoğun saatte 12 ve 15 dakika aralıklarla çalışan raylı sistem işletmesi 6 dakika sefer aralığına çekilerek yüzde 100 kapasite artırımı yapılmıştır. Yolcu yoğunluğu olan bölgelerde 18 metre körüklü araçlar kullanılarak otobüs içinde yoğunluk olmamasına dikkat edilmiştir. Uç noktalarda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk oluştuğu anda hızlıca müdahale edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen 13 Nisan Pazartesi günü 58 bin 911, 14 Nisan Salı günü ise 54 bin 441 yolcumuza hizmet verilmiştir."

    Özel halk otobüslerini kullanan 850 şoförün karantinaya alınması nedeniyle 385 özel halk otobüsünün kullanılamamasından dolayı toplu taşımada yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemek için azami hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Gündoğdu, bu süreçte vatandaşlardan anlayış beklediklerini aktardı. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (148)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Koronavirüs, Şoför, Özel Halk Otobüsleri, Kayseri
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