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20:43 15 Nisan 2020
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    Beylikdüzü'nde buz pistinde yangın çıkaran adam tutuklandı: 'Akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi?'

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    Beylikdüzü'nde kapalı buz pistini yakan Ümit Yaşar P. tutuklandı. Ümit Yaşar P., cezaevine gönderilirken, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Uğur Bayraktutan akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.

    Beylikdüzü'nde dün kapalı buz pistine pompalı tüfekle gittikten sonra yangın çıkaran Ümit Yaşar P. polis merkezindeki ifadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

    Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ümit Yaşar P.'nin ifadesinde "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilsin. Benim amacım asla insanlara zarar vermek değildi. Karşı taraf beni tahrik etmişti. Söz konusu olayın mağduru benim. Ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadım. Salgın sebebiyle psikolojim ciddi anlamda bozulmuştur. Uzun süre evde kaldığım için aileme karşı sorumluluklarımı yerine getiremedim. Yine de pişmanım" dediği öğrenildi.

    İmamoğlu'na tepki gösterdim

    Ümit Yaşar P. çıkarıldığı Büyükçekmece Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit Yaşar P. cezaevine götürülürken, "Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Uğur Bayraktutan akşam vicdanınız rahat uyuyabildiniz mi? Bu ateş sadece beni değil, sizi de yakacak" dedi.

    'Kimse yardımcı olmadı'

    Ümit Yaşar P.'nin 25 yıldır arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirten Nihat Metin ise, "1,5 yıl boyunca  Ümit Yaşar P. görüşmesi gereken tüm insanlarla görüşmeyi denedi. Ama hiç kimseyle bu görüşmeyi gerçek anlamda gerçekleştiremedi" dedi.

    Ümit Yaşar P.'nin yardım istemek amacıyla Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü de söyleyen Metin, şunları kaydetti:

    "İmamoğlu kendisini ciddiye almadı. Ümit Yaşar P., mağduriyetini anlattı ama ne kadar yardımcı olduğu konusunda emin değilim. Sayın İmamoğlu bu olayı hiç bu noktaya getirmeyip Ümit'i ciddiye alsaydı her şeyden önce onu doğru kabul etseydi bunlardan hiçbiri olmayacaktı. Çünkü hiçbir yerden yardım olmayınca karşımızda da mafya olan insanlar vardı. Bir şekilde kendi payımdan eksik almama rağmen olayı bıraktım. Çünkü olay aylarca psikolojimi bozdu. Ümit karşılığında ailesinden ve arkadaşlarından borç para almıştı, bu parayı ödemesi gerekiyordu fakat Ümit'in ödeyecek durumu yoktu. Elindeki tek şey de buydu fakat kimse yardımcı olmadı."

    Etiketler:
    Tutuklama, Ekrem İmamoğlu, Yangın, Beylikdüzü, Buz pisti
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