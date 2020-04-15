Sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' mesajı verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocukları hazırladıkları videolarda anne ve babalarına duydukları özlemi anlatırken, 'evde kalın' mesajını da iletti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görevleri başında olan sağlık çalışanları olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor ve ailelerini uzun süredir görmüyorlar.

Sürecin en büyük şahitlerinden olan sağlık çalışanlarının çocukları Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video ile anne babalarına mesajlarını iletti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar vatandaşlara da 'evde kalın' çağrısında bulunurken şu mesajları verdi.

'Evinizde kalırsanız babam da evine gelir bizimle oynar'

'Annem hastaları iyileştirip eve gelecek'

'Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak'

'Benim annem bir kahraman'

'Benim babam bir kahraman'